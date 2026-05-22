Льготная ипотека теперь доступна не только семьям с детьми в Псковской области

Застройщик «ЛУГ-Девелопмент» совместно с банком ВТБ запустил программу с ипотечной ставкой 5% для покупателей, которые не подходят под условия семейной ипотеки.

Ранее тем, кто не попадал под программы господдержки, приходилось оформлять ипотеку по стандартным рыночным ставкам от 21%. Сейчас появилась возможность приобрести квартиру на более понятных и выгодных условиях.

Благодаря сниженной ставке:

Ежемесячный платеж становится значительно ниже;

Уменьшается общая переплата по кредиту;

Покупка квартиры становится более доступной даже без льготных программ.

Программа «Базовая ипотека 5%» подойдет покупателям, которые:

Не имеют детей;

Воспитывают детей старше 7 лет;

Не относятся к категориям семейной или военной ипотеки.

При этом программа не действует, если:

В семье есть ребенок до 6 лет включительно;

Есть несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

В семье двое несовершеннолетних детей.

Программа распространяется на квартиры во всех жилых комплексах застройщика «ЛУГ-Девелопмент» в Пскове.

Получить консультацию и подобрать квартиру можно в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Подробности по телефону: 793-793.

Застройщик ООО «СЗ СПЕЦПРОЕКТЖИЛСТРОЙ» , Псковская область, деревня Борисовичи, улица Пражская, д. 9. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Проектная декларация на ДОМ.РФ. Не оферта. Полная стоимость кредита 14,672% – 28,091%. Ставка 5% годовых действует на 17 месяцев с даты заключения кредитного договора при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, и первом взносе от 30,1%. Ставка 5% обеспечивается за счет получения застройщиком проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. По истечении 17 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 19,90% годовых в рамках базовой программы кредитования. Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб.

Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны с 05.02.2026 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

