Рынок ипотеки ИЖС готовится к летнему буму

Крупнейшие российские банки на фоне сигналов ЦБ начали постепенное снижение ставок по рыночным программам ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), опуская их ниже психологической отметки в 20%. Финансовые организации и девелоперы фиксируют взрывной рост заявок и предупреждают: сезонное окно возможностей для заемщиков сокращается.

Одним из первых о переломе тренда заявил ВТБ. Как сообщили РБК в пресс-службе банка, май 2026 года продемонстрировал рост спроса на рыночные кредиты на ИЖС более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке связывают это с уходом выжидательной позиции граждан.

Ситуацию в преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. По мнению спикера, пройдя пиковые значения на уровне 21–22% годовых в начале года, рыночные ставки по кредитам на строительство домов (хозспособом или подрядом) к концу весны опустились в диапазон 18–19,5%. Основной драйвер — адаптация банков к ожиданиям по траектории ключевой ставки ЦБ во втором полугодии.

По рыночным программам снижение составило 1,5–3 п.п. с начала года. При сохранении текущего инфляционного тренда к осени участники рынка допускают снижение до 16–18%.

Тезис о росте интереса к загородной недвижимости подтверждается данными других ключевых игроков. Так ДОМ.РФ зафиксировал рост количества кредитов на ИЖС с эскроу на 15% за месяц. В госкомпании отмечают структурный сдвиг: каждый второй дом сейчас возводится профессиональным подрядчиком, а не хозспособом, что повышает надежность кредитных портфелей. Данные Циан указывают на устойчивый переток клиентов со вторичного рынка квартир. Экономика стройки складывается в пользу дома: квадратный метр в пригороде обходится на 25–35% дешевле аналогичной квартиры в мегаполисе.

Аналитики повысили годовой прогноз выдач ипотеки на ИЖС до 580–650 млрд руб., что на 30–40% выше показателей 2025 года. Доля «загородки» в общем котле ипотеки может достигнуть рекордных 26–27%. Ожидается, что во втором полугодии готовые дома и услуги подрядчиков подорожают на 5–8% из-за дефицита рабочей силы и удорожания материалов.