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Двухкомнатную квартиру в «доме мечты» продают в псковском ЖК «Геометрия комфорта»

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Застройщик «Псковжилстрой» возводит «дом мечты» в жилом комплексе «Геометрия комфорта» на улице Балтийской, 19 в деревне Борисовичи Псковского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании и подробнее рассказали о продающейся в доме двухкомнатной квартире с «идеальной планировкой». 

Фото здесь и далее: «Псковжилстрой»

Во внутреннем пространстве комплекса компания разместила детскую площадку и спортивную зону с безопасным покрытием. На первых этажах здания откроют магазины, кафе, аптеки и бытовые сервисы.

Для удобства и безопасности компания предоставит жильцам возможность управлять доступом в подъезд через мобильное приложение, открывать двери удалённо и контролировать ситуацию с помощью круглосуточного видеонаблюдения. Количество квартир в комплексе ограничено.

Особое внимание застройщик обращает на двухкомнатную квартиру с «идеальной планировкой». В ней жильцов ждёт просторная кухня для семейных завтраков, два балкона для утреннего кофе и вечерних закатов, а также удобная гардеробная, гарантирующая порядок и красоту. Сдача этого «дома мечты» состоится во II квартале текущего года.

 

Узнать детали и записаться на индивидуальный показ можно уже сейчас по телефону: 8-8112-201-222 .

Офис продаж находится по адресу: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а.

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