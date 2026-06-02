Псковичка лишилась права аренды земли из-за долгов

Псковским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску министерства имущественных отношений Псковской области к Дорожинской о расторжении договора аренды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование требований указано, что с ответчиком заключен договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства на срок до 13.12.2036.

По данным КУМИ Пскова, у арендатора имеется задолженность по оплате, в соответствии с актом обследования на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, а также признаки хозяйственной деятельности.

В министерство имущественных отношений Псковской области поступают заявления иных лиц льготных категорий граждан о предварительном согласовании предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления в собственность приостановлено до решения вопроса о прекращении права аренды Дорожинской на указанный земельный участок.

Суд установил, что Дорожинская обязательства по договору аренды не выполняет, платежи, предусмотренные договором аренды, не вносит, не использует земельный участок по его фактическому назначению.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о существенном нарушении арендатором условий договора и признал требование истца о досрочном расторжении договора аренды обоснованным и подлежащим удовлетворению.

