«ЛУГ-Девелопмент» запустил беспроцентную рассрочку на весь период строительства

Застройщик «ЛУГ-Девелопмент» запустил программу приобретения жилья с беспроцентной рассрочкой до завершения строительства дома. Теперь покупатель может приобрести квартиру за собственные средства без оформления кредита и переплат банку.

При использовании ипотеки часть платежа уходит на погашение процентов. Здесь покупатель платит только за стоимость квартиры.

Рассрочка действует до окончания строительства дома. Это особенно удобно для тех, кто:

Ждет продажу другой недвижимости;

Планирует крупное поступление средств;

Имеет стабильный высокий доход и не желает переплачивать банку;

Рассматривает недвижимость как инвестицию.

Схема оплаты: покупатель вносит первоначальный взнос, после чего оставшаяся сумма распределяется комфортными платежами вплоть до получения ключей. Никаких процентов на остаток задолженности не начисляется.

Приобретение на этапе строительства по данной программе дает дополнительное преимущество: цена фиксируется здесь и сейчас, а расчеты растягиваются на месяцы вперед. Это позволяет постепенно распределить финансовую нагрузку без риска, что квартира подорожает за время ожидания.

Программа распространяется на квартиры во всех жилых комплексах застройщика «ЛУГ-Девелопмент» в Пскове.

Получить консультацию и подобрать квартиру можно в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис». Подробности по телефону: 793-793.

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