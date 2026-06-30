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В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

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Решение об изменении условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, сообщило Министерство финансов.

«Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования», — говорится в материалах на сайте ведомства.

Как отмечается, до этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений.

Ранее в июне замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Она, по его словам, будет направлена на стимулирование рождаемости, пишет РИА Новости.

Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до шести процентов годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.

Первоначальный взнос — от 20 процентов, максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Также по семейной ипотеке можно приобрести вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства. 

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