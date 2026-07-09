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Здание почтовой станции в пустошкинской деревне Линец продают за рубль

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Объект культурного наследия регионального значения «Почтовая станция» XIX века в деревне Линец Пустошкинского муниципального округа выставлено на продажу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве имущественных отношений Псковской области. 

Фото: министерство имущественных отношений Псковской области

Нежилое здание (почтовая станция) площадью 110,3 квадратных метра с кадастровым номером 60:19:0050101:47 – объект культурного наследия регионального значения. Начальная цена – один рубль (в связи с неудовлетворительным состоянием объекта).

Заявки принимаются до 12:00 5 августа. 

Ознакомиться с документацией, проектом договора купли-продажи, а также порядком проведения торгов можно в министерстве имущественных отношений Псковской области по адресу: город Псков, улица Пароменская, дом 21/33, кабинет 3 (1 этаж), телефон для справок: 8 (8112) 298-610, а также на сайте оператора электронной торговой площадки «Газпромбанк», на официальном сайте РФ по реализации государственного и муниципального имущества (извещение №21000018880000003103) и на официальном сайте министерства в разделе «Продажа и аренда имущества», подраздел «Недвижимое имущество».

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