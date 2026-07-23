«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: как «топливный кризис» влияет на стройку

Как меняется ценообразование на строительство в Псковской области из-за топливного кризиса? Почему цены на новостройки в Пскове продолжают расти, а застройщикам проще отложить строительство дома? Действительно ли банки зарабатывают на стройке больше самих девелоперов? Как продвигается возведение дома на Завеличенской, 15? Об этом, а также о жестких сроках сдачи рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в новом выпуске программы «Квадратные метры» на ПЛН FM (102.6 FM).

— Олег Михайлович, «топливный кризис» – это сейчас главная проблема, которая волнует всех и затрагивает самые разные отрасли. Не только обычных людей, но и бизнес, предпринимательство, девелопмент, стройку. Что происходит сейчас на стройках в Пскове и в Псковской области? С какими трудностями вы столкнулись, к каким вызовам готовитесь?

— Как известно, у каждого оборудования есть свои сроки производства. Допустим, если это лифт, то это 45 рабочих дней в среднем, если это газовые котлы, то они изготавливаются около месяца. При организации строительного процесса такие вещи всегда делаются заранее: мониторятся компании, подрядчики, поставщики, и происходит оплата необходимого оборудования, которое нужно поставить в дом.

Так вот, стоимость доставки оборудования выросла уже на данный момент, где-то значительно, где-то нет. В редких случаях стоимость пока еще осталась прежней, но мы с вами прекрасно понимаем, что перевозчики так же, как и все остальные, сталкиваются с перебоями в поставке топлива. Поэтому они тоже могут включить в свой тариф какие-то цены. по которым берут на данный момент. Где-то они берут у перекупов для того, чтобы обязательства выполнять перед своими контрагентами. Но это уже факт, это уже есть.

Что касается металла: основное строительство в нашем городе ведется по технологии, когда отливается монолитный каркас с непосредственным заполнением стен газобетонными блоками, а после делается облицовка по желанию клиента. Такое монолитное строительство требует огромного количества металла, соответственно, себестоимость строительства будет вырастать, если будут расти цены на этот материал. И они выросли: с января 2026 года с 48 тысяч рублей до 70 тысяч на данный момент за тонну арматуры. Это порядка 30-40%.

— Значит ли это, что мы увидим дикий скачок цен на квартиры?

— Что касается прогноза, какого-то дикого скачка по стоимости квартир в новостройках на данный момент не ожидается. Потому что для застройщика проще отложить строительство дома, нежели рисковать, увеличивая стоимость продажи квартир в этом доме до той, которая будет ему интересна, где можно показать рентабельность. Дело в том, что девелоперы, которые планируют новые проекты, не могут просчитать их себестоимость. Это сделать невозможно из-за роста цен на строительные материалы и оборудование.

Если застройщик резко поднимет стоимость своих квартир, их просто не будут покупать. Он это понимает и предпочитает подождать. Допустим, кто-то на следующую весну намечает строительство дома, у него есть смета и разрешение, он знает себестоимость этого дома, соответственно, он может продавать квартиры. Девелопер все просчитал, посмотрел и понял, что если он уже в стройку вошел, то в следующем году он не сможет прогнозировать динамику роста строительных материалов и оборудования, которые нужны в этот дом. Он не знает, что будет с топливом, ценами, экономической ситуацией, ключевой ставкой, кредитами и налогообложением.

К сожалению, налоги увеличиваются. А если налоги увеличиваются, увеличивается стоимость вообще всего. И ложится это все потом на конечного потребителя в виде неадекватной стоимости квартир. Для нашего региона это 110 тысяч рублей за квадратный метр. При средней нашей заработной плате – это очень много. И я сейчас говорю не об отчетах Росстата, а о том, сколько люди действительно получают. Мы в этом городе живем, друг с другом общаемся, прекрасно все это знаем.

Однако этот рост происходит не от того, что застройщик жадный и хочет заработать все деньги на одном доме. Мы с вами уже неоднократно подсвечивали, из чего экономика складывается. При этом на одном доме минимум трижды зарабатывает банк и только один раз зарабатывает застройщик, и то, если ему повезет. Ведь застройщики – люди неглупые и понимают, что проблемы с топливом – это цепная реакция, которая тащит за собой практически все. Нет топлива – останавливается экономика.

— Есть ли понимание, когда ситуация разрешится?

— Кризисы случаются в каждом государстве с определенной периодичностью, ему подвержены самые развитые и мощные экономики. И здесь я должен отдать должное нашему губернатору (Михаилу Ведерникову – ред.), который официально практически ежедневно выходит в эфир и честно показывает эти гигантские очереди, признает их и предлагает пути решения этих проблем. Понятно, что от него тоже зависит немногое, но, по крайней мере, в нашем регионе он пытается максимально выйти из этой ситуации. Это приятно. При этом человек не только говорит, а делает и контролирует, как его указания выполняются.

— Как реагировали наши граждане?

— Люди друг друга поддерживают, делятся информацией о том, где есть топливо, где какие очереди и где можно заправиться. Вот это правильное поведение, здравый выход из ситуации. В сложную ситуацию может попасть любой.

Я лично от себя, как гражданин и пскович, который так же ездит на машине и нуждается в топливе, переживаю за все это. К тому же, это не только лично меня касается, это касается тех дольщиков, которые приобретают квартиру в том доме, в котором принимаю участие лично я. То есть у меня повышенная ответственность за это. И здесь нам с вами нужно сохранить человеческое лицо. Не нужно ругаться или в очереди драться, а наоборот помогать. И вот когда будет взаимное уважение: где-то уступили, помогли, поделились, сконсолидировались, – вот она наша сила.

— Давайте поговорим про ваш дом на Завеличенской, 15. Мы в каждой программе отслеживаем динамику. Давайте посмотрим, что произошло почти за три месяца. Я вижу, что домик подрос аж на четыре этажа. Удается соблюдать график?

— Мы его даже опережаем. То, что мы с вами видим, – конец апреля. Сегодня у нас середина июля, дом практически готов. Остался один этаж, одна неделя. То есть мы его закончим. Строительство самого каркаса мы выполним менее чем за три месяца. Огромная заслуга в этом нашего партнера.

Мы работаем только с серьезными компаниями, и самый серьезный застройщик сегодня в нашем регионе – это компания «Скандинавия». Они строят и в Санкт-Петербурге, и в Новгороде, и в Пскове, и поставляют свою продукцию в Москву и далеко за пределы нашего региона. Это та компания, где процесс строительства отлажен просто до минут. С такими партнерами у нас и получается та динамика строительства, которую мы показываем. Понятно, что кое-что мы тоже делаем, но от партнеров очень многое зависит, в том числе – качество самих конструкций.

Толщина нашей наружной стены составляет более 40 сантиметров – оптимальный размер для наших морозов. Но о чем говорит вот эта толщина, вот эта конструкция? В первую очередь, это качество, звукоизоляция и теплоизоляция. Например, если мы возьмем старую какую-нибудь панельную хрущевку, мы с вами будем видеть, что толщина этой конструкции не 40 сантиметров, а восемь. Это в лучшем случае.

В старых домах люди часто жалуются на то, что у них торцевые квартиры промерзают, при этом управляющая компания вынуждена заниматься утеплением фасадов и заделкой шов. Здесь это, в принципе, невозможно. Мы еще добавим крышную котельную, благодаря которой граждане на собрании будут сами принимать решение, когда им включать тепло. Они не зависят от теплосетей, они не зависят ни от кого. Стало на улице холодно – тепло включили, стало жарко раньше, чем прогнозировали – отключили. На каждых батареях будут стоять регуляторы – жильцы сами будут решать, какая им в квартире нужна температура. Соответственно, и платить будут так же. А с учетом того, что у нас двойные стеклопакеты и вот такая толщина стены, поверьте мне, теплопотери будут минимальные, соответственно, и платежи в квитанциях за тепло будут как минимум на тысячу рублей меньше в месяц, нежели это была бы какая-то иная конструкция. Поэтому, конечно же, это очень важно.

По срокам мы идем четко. Уже через неделю мы закончим каркас, выйдем на кровлю. Дальше у нас по плану идет монтаж инженерных коммуникаций всех одновременно. У нас работают электрики, слаботочники, вентиляция, отопление и так далее. Все субподрядчики – это серьезные, проверенные организации с опытом работы, никто друг другу не мешает, фронт работы у всех есть.

У нас уже заходят стяжечники, отделочники. И, как я говорил, строительную готовность этого дома мы до конца года дадим. На данный момент идем в графике. Точнее, мы даже мы его опережаем раза в три. По декларации, три года идет срок строительства, однако нам потребовалось полгода. Понятно, что какое-то время занимает получение разрешения на эксплуатацию, соответствия всем нормам.

Это же жилищное строительство, там будут жить люди, это многоквартирный дом, и, конечно же, внимание к его качеству, к его безопасности должно быть на самом высоком уровне. Мы это прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, насколько жестко на сегодня осуществляется приемка объектов, и, соответственно, конечно же, мы уже заранее все эти требования выполняем, чтобы к нам вопросов не было.

Беседовал Константин Калиниченко