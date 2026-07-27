ЖК на Никольской, 7: комфорт в гармонии с природой

ООО «СЗ “КапиталСтрой”» успешно сдало первый этап ЖК на Никольской, 7 в деревне Родина — в эксплуатацию введён монолитный дом на 172 квартиру. Второй этап идёт с опережением графика: сдача запланирована на октябрь 2026 года, третий этап намечен на май 2027 года.

Монолитная технология строительства гарантирует прочность, шумо и теплоизоляцию. Квартиры сдаются без отделки — вы сможете обустроить пространство по своему вкусу. Балкон в каждой квартире станет уютным местом для отдыха.

Во дворе — современная безопасная детская площадка, зоны для прогулок и спорта. Парковка спроектирована по актуальным нормативам: удобно заезжать и выезжать, пешеходные и автомобильные потоки не пересекаются. Территория озеленена: сохранены взрослые деревья, обустроены тенистые зоны отдыха.

ЖК на Никольской, 7 — это уединённость и близость к природе без отказа от городских удобств.

Проектная декларация доступна на сайте Наш.дом.рф

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