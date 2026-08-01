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33 объекта муниципальной собственности в Псковской области подлежат сносу

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По состоянию на 31 июля органами местного самоуправления Псковской области завершены работы по списанию 62 неиспользуемых и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов недвижимого имущества. В отношении оставшихся 33 объектов работы по утилизации и сносу продолжаются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Министр имущественных отношений Наталья Серебренникова провела рабочее совещание с представителями органов местного самоуправления региона по вопросам в отношении неиспользуемых и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Псковской области.

В ходе совещания были заслушаны доклады специалистов об исполнении контрольных точек в рамках реализации утвержденных дорожных карт в отношении имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии, подлежащих списанию (сносу, утилизации) и исключению из Реестра муниципального имущества.

По состоянию на 31 июля органами местного самоуправления Псковской области завершены работы по списанию в отношении 62 объектов недвижимого имущества, включенных в дорожную карту по списанию.

В отношении оставшихся 33 объектов работы по утилизации и сносу продолжаются.

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