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«Псковжилстрой» напомнил о сохранении параметров «Семейной ипотеки» до 1 октября

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Семьи с детьми пока еще имеют возможность оформлять кредиты на прежних условиях, поскольку параметры программы «Семейная ипотека» не меняются как минимум до 1 октября текущего года, напомнил жителям Псковской области застройщик «Псковжилстрой».

Изображение создано нейросетью / «Псковжилстрой»

Застройщик подчеркнул, что текущая ситуация открывает для семей, которые уже планировали покупку, окно прежних условий. В организации обратили внимание, что фактор времени для заемщиков становится особенно важным. Представители «Псковжилстроя» рекомендовали осуществить планы на приобретение недвижимости в ближайшие месяцы.

«Если осенью параметры льготной ипотеки пересмотрят, ежемесячный платеж может заметно вырасти, а сама сделка — стать недоступной для части покупателей», - отметили в компании.

Офис продаж находится по адресу: улица Карла Маркса, д.42а. Получить дополнительную информацию или записаться на консультацию можно по телефону: 8-8112-201-222. 

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