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«Квадратные метры»: Станет ли ипотека менее доступной?

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Слушайте завтра, 27 августа, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры». Как всегда, ведущий Константин Калиниченко и руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак обсудят текущую ситуацию на рынке жилья и ход строительства дома на Завеличенской, 15. 

Лето – это всегда сезон законодательного затишья: никаких нормативных актов в сфере строительства, как правило, не принимается. Ближайшие изменения, которые затронут эту сферу, ожидаются в первой половине октября. Станет ли ипотека менее доступной? Подешевеет ли жилье? Почему псковские застройщики могут потерять серьезную долю покупателей из других регионов? 

Об этом и не только – в 8.20. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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