Минфин сообщил о новых условиях для льготной ипотеки

В четверг Минфин РФ опубликовал новые условия льготной государственной программы «Семейная ипотека».

Эксперты рынка из ВТБ отметили, что обновление семейной ипотеки закрепляет ее адресный характер. Максимально выгодные условия теперь направлены на многодетные семьи. Не менее важное обновление, которое отмечают эксперты, – это расширение лимитов, что актуально для текущего рынка новостроек, особенно в мегаполисах.

В рамках новой программы сохраняется единая льготная ставка 6% на ИЖС. Для многих семей с детьми именно собственный дом, а не квартира — наиболее комфортный формат жилья. Эта мера поддерживает не только покупателей, но и строительный сектор — один из локомотивов российской экономики.

В ВТБ подчеркнули, что подобные изменения ожидались рынком, и уровень продаж по семейной ипотеке в конце лета был меньше, чем зимой этого года. Ипотечный сегмент продолжит трек на переход в сторону рыночных программ, который в этом году уже закрепился. По оценке банка, рост выдачи ипотеки к прошлому году составит 16%.