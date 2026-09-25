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Приставы добились приведения самостроя в Великих Луках в соответствие с градостроительными нормами

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Судебные приставы добились от предпринимателя устранения нарушений в самовольной постройке на улице Горицкой в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

По решению суда предприниматель должна была в установленные сроки либо снести объект, либо привести его в соответствие с градостроительными нормами, а также возместить городу 103 тысячи рублей за экспертизу.

Руководство организации-должника знало о необходимости демонтажа незаконного объекта, но затягивало сроки исполнения решения суда. Из-за этого на ее счета наложили арест и добавили штраф в виде исполнительского сбора.

Для проверки исполнения требования судебный пристав-исполнитель совместно с представителями администрации города Великие Луки вышел по месту нахождения объекта на улице Горицкой.

После выездной проверки пристава и представителей администрации на месте выяснилось, что постройку привели в порядок.

Все требования суда выполнены, дело закрыто.

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