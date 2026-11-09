Ирина Баранова рассказала, как вернуть часть денег при покупке жилья

Покупка квартиры требует больших вложений, но часть потраченных денег можно вернуть. Например, с помощью налоговых вычетов - до 650 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%. Снизить расходы также помогут материнский капитал и льготные ипотечные программы. О том, как воспользоваться этими возможностями, в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий «Альфа-Банка» в Псковской области Ирина Баранова.

«Существует прекрасный налоговый вычет на покупку квартиры - до 260 тысяч и 390 тысяч рублей по процентам, выплаченным по ипотечному кредиту. Итого экономия ещё 650 тысяч рублей», - отметила эксперт.

Вернуть деньги можно в двух случаях: за саму покупку жилья и за уплаченные проценты по ипотеке. При этом сумма возврата зависит от доходов покупателя, уплаченного НДФЛ и права на вычеты. Получить всю сумму сразу необязательно - возврат можно оформить за несколько лет.

Ещё один способ сократить расходы - использовать материнский капитал. «В 2026 году его размер составляет больше 700 тысяч рублей на первого ребёнка и больше 900 тысяч рублей на второго, если семья ранее не получала выплату. Эти деньги можно направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки», - пояснила Ирина Баранова.

Снизить финансовую нагрузку помогают и государственные программы, в том числе семейная и IT-ипотека. С 1 октября изменились условия семейной ипотеки. Теперь ставка зависит от количества детей и региона покупки жилья. В Псковской области она составляет от 2% до 10% годовых в зависимости от числа детей. Для участия в программе семья должна соответствовать установленным требованиям.

Как подчеркнула Ирина Баранова, «перед покупкой квартиры стоит изучить все доступные меры поддержки. Налоговые вычеты, материнский капитал и льготные ставки могут существенно сократить расходы на жильё».