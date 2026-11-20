Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему выдача ипотеки в России упала вдвое?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В октябре объем выдачи ипотечных кредитов в России обвалился почти вдвое, зафиксировав минимальный результат с июня 2025 года. За месяц банки выдали жилищных займов всего на 308 миллиардов рублей. При этом общее количество оформленных кредитов сократилось на 40% — до 75,5 тысяч штук.

Такое резкое охлаждение рынка аналитики связывают с аномальным всплеском в сентябре. Тогда на фоне новостей о скором ужесточении условий по программе «Семейной ипотеки» заемщики массово скупали жилье, а объем выдачи превысил рекордные 608 миллиардов рублей. Теперь, когда ажиотаж спал, сектор закономерно ушел в кризисное состояние.

В Центробанке же назвали льготную ипотеку пройденным этапом. По мнению советника председателя Банка России Кирилла Тремасова, она показала свою неэффективность, поскольку привела к росту цен на жилье, а не повышению его доступности. Он добавил, что льготные программы, по мнению Центробанка, должны быть адресными, а не массовыми.

Так есть ли резкий спад в количестве покупок квартир при помощи ипотечного кредитования в нашем регионе? С чем это связано? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной дозор».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев объяснил, чем обусловлено резкое падение объемов ипотечного кредитования. Он прогнозирует, что в ближайшие год-полтора ситуация существенно не улучшится.

«Это не очень удивительно. До 1 октября действовали прежние условия по льготной ипотеке, а с 1 октября они изменились: срок кредитования сократился до 15 лет, и появилась градация в зависимости от количества детей. Раньше количество детей не имело значения, а теперь имеет: чем больше детей, тем ниже ставка. Если говорить о рыночной ипотеке, здесь ситуация существенно сложнее. Минимальные рыночные ставки обычно примерно на 3% выше уровня ключевой - сегодня они начинаются от 17%. За это время произошло существенное увеличение цен. И если бы цены были не столь высокими, часть людей, возможно, все-таки брала бы рыночную ипотеку под 17-18%, если она не подпадает под льготную, рассчитывая, что через год-два удастся рефинансировать ее по существенно меньшей ставке. Но, учитывая цены, допустим, в Петербурге - средняя цена по новостройке будет около 320 тысяч рублей за квадратный метр, - в таких условиях даже однокомнатную квартиру при ставке 17-18% в принципе сложно взять, чтобы через пару лет рефинансировать. Поэтому здесь как раз ничего удивительного нет. Для того, чтобы ситуация существенно сдвинулась в сторону роста выдачи ипотеки, есть два варианта. Либо цены должны снижаться, что маловероятно и практически исключено - для этого должен произойти какой-то кризис на рынке жилья. Либо должно произойти снижение ставки. Это тоже маловероятно в ближайшие полгода-год, потому что программы, наоборот, скорректировали в сторону сокращения».

Руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак считает, что строительный рынок и экономическая ситуация в целом постоянно подвержены изменениям: росту цен, смене программ ипотеки, поэтому текущая просадка является нормальным явлением, а не критической ситуацией.

«Причина заключается в том, что в основном аналитики практически не работают с квартирами, а анализируют информацию из открытых источников. Поэтому не всегда стоит доверять мнению аналитиков, которые не являются практиками, а больше являются теоретиками. Если вы хотите получить достоверную информацию, вы звоните застройщику, который продаёт квартиры. Я могу ответственно сказать, что спад действительно произошёл, но не такой критический, как некоторые говорят, и не опустился до минимума. За последние четыре года мы уже пережили не одну реформу ипотечного кредитования, поэтому разные были периоды, и спады были и покруче. На данный момент просадка по спросу связана с тем, что ипотечная нагрузка увеличилась с 1 октября, а срок кредитования сократился в два раза. Соответственно, средний платёж для семьи увеличился примерно в полтора раза. Но спрос всё равно остаётся, и его падение, на мой взгляд, составляет примерно 30%. Также необходимо сказать, что если застройщики - мы сейчас посмотрим на наш регион, на то место, где идёт самая активная застройка, - это район у «ФЬОРД плазы», деревня Борисовичи, - мы увидим, что некоторые застройщики уже устанавливают стоимость своих квартир, даже двухкомнатных, в размере 120 тысяч рублей за квадратный метр. Для нашего региона это достаточно высокая цена, и, конечно же, у таких застройщиков спрос будет ещё меньше. Соответственно, процентное соотношение по ипотеке до 1 октября и после 1 октября у них тоже будет выше. Но есть застройщики, которые ставят цену ниже, и у них просадка не такая существенная».

Генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко называет ужесточение правил выдачи семейной ипотеки главной причиной падения спроса. Он также объяснил, что еще усугубило ситуацию.

«Конечно, проблема эта имеет место. Я недавно заявил о том, что льготные программы ипотеки - это инструмент, который разгоняет цены на недвижимость. Именно поэтому с 1 октября ужесточили правила по выдаче семейной ипотеки. В связи с этим происходит падение. Плюс ко всему, сейчас единственный год, когда у нас снизился объём предложений у застройщиков. Соответственно, меньше квартир продаётся, меньше ипотеки берётся для покупки».

Генеральный директор компании «Стройсистема» Анатолий Палкин также уверен, что снижение по ипотеке есть, он пояснил, с чем это может быть связано.

«Я могу сказать так: до этого снижения процентной ставки по ипотеке стабильно, но немного покупатели были. Сейчас, конечно, их число резко уменьшилось. И я думаю, что перспектив каких-то больших на ту ипотеку, которая сегодня есть, с этим графиком платежей и процентов, нет. Я вам скажу так: мы анализировали покупки квартир, где-то 80-90% покупали именно по ипотеке. Ну нет у людей денег, чтобы так прийти и купить. Все хотят рассрочку. Рассрочка - это ипотека».

А вот руководитель отдела продаж группы компаний «Реставрационные мастерские» Андрей Монин отметил, что по объектам «мастерских» серьезного снижения спроса не произошло. Он пояснил, что отсутствие резкого спада связано с отличиями местного рынка от столичных регионов и наличием ликвидных объектов, поддерживающих спрос.

«Все ссылаются на центральные регионы, такие как Москва и Петербург. Всё-таки у нас рынок немножко отличается, поэтому такого значительного снижения мы пока не видим. Возможно, это ещё зависит от объектов. У нас сейчас достаточно интересные, ликвидные объекты, поэтому в принципе спрос неплохой».

Специалист по недвижимости Анжела Саргсян подтверждает, что спрос на ипотеку снизился. Однако люди не перестали покупать квартиры, а переключились на более дешевый вторичный рынок.

«Массовый спрос на ипотеку просел. Хотя в 2026-м цифры немного отыгрывают назад после провального 2025 года. Но до нормальных времён всё равно далеко. Интересная деталь: люди не перестали покупать. Они переключились на вторичку - спрос на готовое жильё. На вторичке цены реагируют на рынок быстрее, и там они заметно ниже, чем на новостройки. Так что картина такая: люди не разлюбили квартиры, а квартиры стали недоступными по цене кредита. Ждём, что по итогам 2026 года выдачи всё же вырастут, но в основном за счёт рыночного сегмента и рефинансирования, а не нового массового спроса».

Подводя итог программы, можно отметить, что, по словам наших собеседников, рынок ипотечного кредитования переживает закономерное и ожидаемое охлаждение. Однако рынок не «встал»: он трансформируется. Спрос смещается в сторону адресных программ, рассрочек от застройщиков и вторичного жилья.

Александра Мошина