Недостроенную гостиницу «Интурист» в историческом центре Пскова выставили на торги более чем за 300 миллионов рублей, сообщили в финансовом институте развития в жилищной сфере России «Дом.РФ».

Фотографии: «Дом.РФ»

«Дом.РФ» проведёт аукцион по продаже объекта незавершённого строительства площадью 6,4 тысячи квадратных метров в историческом центре Пскова, на берегу реки Великой. Кирпичное здание расположено на Ольгинской набережной, дом 7/1. Здание начали возводить в конце 1980-х годов как гостиницу «Интурист», затем работы были приостановлены.

Отделка внутренних помещений и подключение к инженерным сетям были выполнены в 2010-х годах. В 2016 году объект передали Псковскому государственному университету — здесь планировалось открыть студенческий кампус, что не было реализовано.

Как отметили в организации, постмодернистская архитектура здания имеет множество отсылок к традиционным элементам фортификационных сооружений — крепостным стенам и бастионам. Конструкция, венчающая центральный объём здания с вестибюлем и панорамным рестораном, тоже представляется стилизацией на тему военного быта — походного шатра или шатровых крыш Покровской башни и башни Кутеркома, которые находятся в прямой видимости.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 декабря. Аукцион состоится 18 декабря. Начальная цена лота — 338,6 миллиона рублей.