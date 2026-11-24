Можно неделями открывать сайты застройщиков, сравнивать планировки, смотреть фотографии дворов и пытаться понять, чем один жилой комплекс отличается от другого. Псковская Лента Новостей проведёт третий бесплатный автобусный тур в рамках проекта «День новостроек с ПЛН», в ходе которого жители Пскова смогут за один день оценить сразу несколько новостроек города.

Участники бесплатного автобусного тура смогут своими глазами увидеть планировки квартир, дворы и благоустройство, оценить парковочные решения, инфраструктуру и окружение, сами дома и территории, а также рассмотреть предложения от застройщиков.

В рамках тура участники посетят следующие жилые комплексы:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Кроме того, у участников тура будет возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определённых квартир.

Третий тур по новостройкам состоится 5 декабря. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Для всех участников «Дня новостроек с ПЛН» 05.12.2026 года действует спецпредложение для новосёлов от партнера проекта «Лемана Про» - скидка 10% без лимита на проекты и товары по обустройству дома для тех, кто приобрёл жилье в течение 3-х лет. Подробные условия акции уточняйте у сотрудников «Лемана Про».