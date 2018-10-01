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Политика

Затаив дыхание

08.10.2018 15:55|ПсковКомментариев: 48

Если и есть слово, которое точно описывало бы общее состояние псковской политической элиты в настоящее время, то слово это «ожидание». У региональных и муниципальных чиновников, депутатов различного уровня, партийцев всех мастей, связанных с властью бизнесменов и т.д. - у всех у них сейчас присутствует порожденное сменой областной власти ожидание перемен. Это всегда так: приход нового руководителя означает наступление нового периода в истории региона, со всеми вытекающими отсюда последствиями - отставками, назначениями, отрицанием прежних подходов, провозглашением новых приоритетов в развитии и прочее-прочее.

Естественно, все, затаив дыхание, ждут изменений и хотят поскорее понять, что будет происходить в области, как это отразится на них, кто тут выиграет, а кто проиграет. В отличие от обывателей, у которых подобные перемены могут вызывать интерес разве что из простого любопытства, для представителей политбомонда - это вопросы жизни и смерти, вопросы их политического выживания.

Выборы состоялись, губернатор вступил в должность, новой метле подобает мести по-новому, и по всему выходит - грядут перемены. А их всё нет, если не считать точечных кадровых решений по топ-менеджерам государственных предприятий и нескольких объявлений о грядущих структурных изменениях в администрации. Уже месяц после дня голосования прошел, однако всё по-прежнему.

Эта, порядком затянувшаяся, пауза дает некоторым наблюдателям основания предполагать, что никаких серьезных перемен не будет вовсе. Доводов в пользу данной версии приводится несколько. Во-первых, Михаил Ведерников уже год в Пскове - и если бы он видел необходимость в кардинальной ломке, то давно начал бы ее, считают сторонники этой гипотезы. Во-вторых, что бы там ни говорилось, действующий глава области в определенном смысле является преемником бывшего губернатора, такого же путинца как и он сам, Андрея Турчака - и просто так не станет ломать то, что строил предшественник, ушедший на повышение в Москву, ставший лидером партии власти и вице-спикером Совета Федерации. В-третьих, «кадры решают всё», а с этим у нас извечная проблема: кадровая скамейка в области не то, что короткая - ее фактически нет. При этом грамотные специалисты из столиц на зарплаты, какие им могут предложить в регионе в органах власти, едва ли поедут. Менять же шило на мыло - бессмысленно. Принимая во внимание эти обстоятельства, можно сказать: выше озвученная версия имеет право на жизнь. Однако лично мне она представляется ошибочной, тем более сам Михаил Ведерников ранее недвусмысленно давал понять, что перемены будут.

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Отчего некоторые мои коллеги напредставляли себе крутые новеллы, вплоть до создания правительства Псковской области, едва ли не стопроцентной смены высшего звена органов государственной власти и молниеносной ротации региональных элит под девизом «Трах-бабах - и нет его». Впрочем, по моему мнению, такой сценарий также представляется маловероятным. По информации из Дома Советов, радикальных реформ не затевается - надо понимать, что они потребовали бы значительного времени, усилий, подготовительной работы, и наверняка мы уже знали бы о том, что деятельность в этом направлении ведется. А этого - нет.

Скорее, тут возможен третий вариант: перемены будут, но не кардинальные. Ротация растянется на месяцы, в администрации региона произойдут изменения вроде появления ряда новых управлений и комитетов (с параллельным упразднением некоторых уже существующих структурных подразделений) и воссоздания представительства Псковской области в Москве (с наделением его руководителя статусом вице-губернатора).

Одни изменения уже предварительно озвучены (например, известно, что в структуре администрации Псковской области появится комитет по туризму), о других - можно пока только догадываться. Как известно, предшественники Михаила Ведерникова (Андрей Турчак и Михаил Кузнецов) занимались оптимизацией бюджетной сферы - логично предположить, что в условиях весьма непростой экономической ситуации сокращать расходы придется и нынешней команде гоуправленцев. Или вот - памятуя о проекте «Команда 2018», логично предположить, что большое внимание будет уделяться работе с общественным сектором - вероятно, соответствующие изменения произойдут в структуре администрации.

Что касается кадровых вопросов, то тут пока всё на уровне предположений, и по-прежнему весьма туманно. Из действующих губернаторов разве что «политический» заместитель главы области Николай Цветков может чувствовать себя уверенно. Он и назначен был относительно недавно, менее года назад, уже Михаилом Ведерниковым - и к успешному решению главных политических задач этого года (на президентских и губернаторских выборах) приложил руку.

Насчет перспектив коллег господина Цветкова вопросов куда больше: сохранит ли кресло первого заместителя губернатора Вера Емельянова? Продолжит ли работу в администрации «главная по финансам» Татьяна Баринова? Какое будущее ждет «вице-губернатора по ЖКХ» Александра Кузнецова, по поводу работы которого возникало немало нареканий, и сам Михаил Ведерников неоднократно высказал претензии в адрес своего заместителя?

Наконец, до сих пор неизвестно, кто займет кресло вице-губернатора по экономике, освободившееся еще в начале года в связи с уходом Сергея Перникова - будет ли это местный кадр или же курировать экономические процессы, продвигать «Моглино» и электротехнический кластер, биться над решением проблемы громадного госдолга Псковской области будет призван кто-то из-за пределов региона?

Немало вопросов есть и относительно будущего руководителей структурных подразделений администрации, прежде всего - проводников государственной политики в социальной сфере. Сохранят ли свои посты Игорь Потапов (комитет по здравоохранению), Александр Седунов (управление образования), Армен Мнацаканян (управление социальной защиты населения), Иван Штылин (комитет по физкультуре и спорту)? Как отзовутся на чиновничьей судьбе Жанны Малышевой (комитет по культуре) и Елены Яковлевой (комитет по охране культурного наследия) недавние крайне критические высказывания приезжавшего в Псков главы Минкульта Владимира Мединского?

Наконец, кто способен усилить администрацию, придать ее работе новый импульс, стать той «новой кровью», о необходимости которой так много говорилось все последние месяцы - представители «Команды 2018» (например, общественная помощница губернатора Наталья Плявинская, председатель Молодежного парламента Псковской области Денис Матвеев и другие), партийные кадры, руководители из муниципалитетов или даже кто-то из недавних оппонентов Михаила Ведерникова на губернаторских выборах (прежде всего, кандидат от КПРФ, региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев)?

В общем, версий и догадок существует немало. Что будет в реальности - посмотрим. Ждать осталось недолго. Можно предполагать, что уже скоро туман начнет рассеиваться, и картина нового политического пейзажа станет более четкой.

Кстати, уже в конце этой недели исполнится ровно год с момента приезда Михаила Ведерникова в Псков, а завтра - месяц со дня губернаторских выборов.

Не берусь гадать, будут ли приурочены к «круглым датам» какие-то конкретные шаги и заявления, но не вызывает сомнений то, что перемены в любом случае не за горами. Псковская Лента Новостей, как и прежде, внимательно следит за развитием событий и обязательно будет держать читателей в курсе происходящего.

Андрей Степанов

Фото: архив ПЛН

Источник: Псковская Лента Новостей
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