Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Ведущий программа Александр Савенко побеседует с ним о поствыборной ситуации в стране и псковском регионе и обсудит актуальные вопросы политической повестки.

Вопросы Льву Шлосбергу можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.