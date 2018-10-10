Политика

Лев Шлосберг предрек администрации Псковской области полную неуправляемость

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг предрек администрации Псковской области полную неуправляемость. Свое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), комментируя свежие кадровые назначения.

9 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников на расширенном совещании со своими заместителями озвучил, что должность и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области займет спасатель из Саратовской области Сергей Дмитриев, а прежний руководитель аппарата Денис Гуляев возглавит представительство Псковской области при правительстве РФ.

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«На мой взгляд как депутата, который взаимодействует с администрацией региона постоянно, администрации Псковской области грозит полная неуправляемость. Губернатор Михаил Ведерников даже после выборов ведет себя так, будто он заместитель полпреда РФ, в данной ситуации - по Псковской области. Он указывает, он контролирует, он наказывает. Но он не руководит администрацией, не управляет ей как очень важной государственной машиной», - полагает Лев Шлосберг. На его взгляд, у главы псковского региона «еще не закончилось состояние избирательной кампании», а «Псковская область вообще-то - не избирательный штаб».

Новый руководитель аппарата, по мнению гостя студии, - «это некое движение в сторону комиссаризации госуправления администрации области, и ничего хорошего в этом нет». «То ли Сергей Дмитриев спасатель, то ли спаситель, но надо признать, что к управлению администрацией Псковской области как бюрократической машиной, где работает около 500 человек, он абсолютно не готов. Если это политический комиссар, возникает вопрос, кто будет управлять этой машиной. Государственное управление - это в нормальном смысле бюрократический процесс, и если подход к управлению администрацией области будет таким же, как управление избирательным штабом, нацеленным на краткосрочные результаты, то администрацию ждет коллапс», - убежден Лев Шлосберг.

И в таком случае, по его мнению, немногочисленные качественно работающие специалисты администрации Псковской области просто-напросто могут уйти с этой работы, тем более что «на сегодняшний день между Михаилом Ведерниковым и некоторыми людьми много кошек пробежало».

У Михаила Ведерникова нет своей команды, продолжил Лев Шлосберг, но он будет менять статусы подчиненных: «Кто-то утратит статус вице-губернатора, став председателем комитета или начальником управления, а где-то замы могут заменить председателей». «Он будет вынужден работать в одном из самых бедных регионов страны с теми, кто готов работать на госдолжностях. Но распространять подход прошедшей избирательной кампании на управление регионом неэффективно», - подчеркнул лидер псковских «яблочников».

На вопрос, как Лев Шлосберг оценивает вероятность своего вхождения в команду нового губернатора, он ответил категорично: «Представитель «Яблока», находящийся в оппозиции, работать в команде губернатора от «Единой России» не будет. Такой диалог невозможен политически. Это значит полное дезавуирование лично моей политической позиции и позиции партии».