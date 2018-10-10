Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Ее проведут главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, публицист Константин Калиниченко и медиаменеджер Александр Машкарин.

Сегодня в центре их внимания тема: «Год Михаила Ведерникова в Псковской области и кадровая политика областной администрации в свете уже произошедших изменений и циркулирующих слухов».

Если вам есть, что сказать, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.