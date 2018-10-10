Политика

Антон Минаков: Изменения в администрации Псковской области налицо, но к чему они приведут, не знает никто

«Изменения в администрации Псковской области налицо, но к чему они приведут, не знает никто», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании, лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков, комментируя кадровые перестановки в исполнительном органе власти региона.

Напомним, и.о. руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Сергей Дмитриев, а вице-губернатором региона по вопросам экономики и инвестиций - Нинель Салагаева.

«По поводу того, что перестановки будут, было понятно с самого начала. Какие-то изменения мы видели еще до выборов, в том числе на уровне руководителей госпредприятий. Сергей Дмитриев и Нинель Салагаева - это все новые люди, я с ними не знаком, поэтому делать выводы об эффективности их работы преждевременно», - отметил Антон Минаков.

Его не смущает тот факт, что Сергей Дмитриев по роду своей профессиональной деятельности далек от аппаратной работы. «Вряд ли это назначение было с кондачка. Думаю, оно было взвешенное и выверенное. Подождем пару месяцев, и всем все станет понятно», - добавил он.

С приходом Нинель Салагаевой на должность «экономического» вице-губернатора он связывает надежды на то, что изменится политика формирования регионального бюджета, и Псковская область уйдет от закредитованности и будет думать в сторону того, как погасить госдолг и начать зарабатывать.

«Изменения в администрации области налицо, но к чему они приведут, не знает никто. У меня сложилось ощущение, что после выборов политические силы затихарились и решили посмотреть, что будет до конца года. Думаю, мы еще увидим множество замен как во власти, так и в бизнес-структурах», - предрек Антон Минаков. По его мнению, при подходах губернатора Михаила Ведерникова к работе и в той ситуации, которая сейчас складывается в регионе, конфликты областной власти с бизнесом будут неизбежны. Также возможны мелкие стычки с партиями, «например, с «Родиной» - она была на этих выборах обижена, и с «Яблоком», но оно всегда лезет на рожон», полагает Антон Минаков.

С парламентскими партиями, надеется гость студии, конфликтов не будет, так как еще в начале своей деятельности в Псковской области Михаил Ведерников выразил открытость к сотрудничеству.