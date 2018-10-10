Политика

Высший совет и лидер ЛДПР согласовали кандидатуру Артема Васильева для назначения руководителем псковского отделения партии

Артем Васильев получил 11 октября согласование у Высшего совета ЛДПР на пост руководителя регионального отделения партии, а затем успешно прошел собеседование у лидера партии Владимира Жириновского. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил сам кандидат на должность.

«На Высшем совете утвердили мою кандидатуру и еще нескольких людей из других регионов, где изучалась биография, оценивалась сводка по региону и принималось решение, готов ли конкретный кандидат возглавить региональное отделение», - поделился он.

На следующей день, 12 октября, состоялась встреча с Владимиром Жириновским, на которой также присутствовали кандидаты из других регионов и представители аппарата партии. «Встреча прошла очень гладко, нам указали на недочеты и сильные стороны в конкретных регионах, зарядили энергией и сказали приступать к работе. Владимир Вольфович озвучил некоторые пожелания по развитию регионального отделения в Псковской области. Напомнил, что в 1992-93 годах у нас были очень хорошие показатели и сказал, что нужно добиваться таких же результатов», - рассказал Артем Васильев.

Он отметил, что Владимир Жириновский призвал кандидатов на посты региональных лидеров партии либерал-демократов усилить слабые стороны.

«И я, и все мои коллеги из других регионов, которые проходили согласование на руководящие должности, отметили, что после встречи с Владимиром Вольфовичем нам дали большой заряд энергии. Если до встречи с ним мы переживали из-за большой ответственности, которая на нас ложится, то теперь у нас появилась уверенность в себе, и мы готовы идти дальше. Это сильная личность и выдающийся человек», - добавил Артем Васильев.

По его словам, в должность и.о. руководителя он вступит до начала ноября, после заседания координационного совета. В статусе и.о. он отработает три месяца – это будет для него испытательным сроком.

«Что касается развития регионального отделения партии, то мы будем стараться устранить некоторые недочеты. Так как мы являемся хорошим регионом, и на хорошем счету у центрального аппарата, то конкретных изменений не будет», - добавил Артем Васильев. Он воздержался от уточнений, о каких конкретно недочетах идет речь.