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Политика

ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей»

16.10.2018 17:01|ПсковКомментариев: 6

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию масштабного проекта по формированию рейтинга ста наиболее влиятельных персон нашего региона. Напомним, старт этой работе был дан 1 октября.

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Представляя задачи проекта, мы отмечали: в настоящее время, вскоре после губернаторских выборов, Псковская область находится на пороге больших перемен. Смена руководителей региона — всегда смена эпох. Ведь губернатор у нас — не просто высшее должностное лицо, а человек, который определяет всю конфигурацию политической модели. Таким образом, наступает новый период, и всё говорит о неизбежности ротации региональной политической и административной элит.

События последних недель полностью подтвердили обоснованность сделанных заявлений. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о первых кадровых перестановках в администрации региона.

Таким образом, ротационный процесс стартовал и начинается этап, полный новых возможностей для одних и грозящий падением другим. В этой ситуации важно понимать, кто имеет влияние в регионе, достиг успехов и является лидером общественного мнения, а также пользуется авторитетом у жителей. Вместе со своими читателями, в том числе представителями экспертного сообщества, ПЛН планирует дать ответы на эти вопросы и сформировать список наиболее влиятельных персон Псковской области.

Начиная работу над проектом, мы высказывали надежду на то, что он не останется незамеченным псковским сообществом и вызовет интерес у читателей. Так и вышло. Уже в первые недели реализации проекта, когда мы вместе с читателями составляем расширенный список претендентов, в адрес редакции поступило множество обращений.

На данный момент в «лонг-лист» уже включены более двухсот персон.

Среди них: сотрудники органов исполнительной власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований Псковской области, представители общественных организаций и гражданские активисты, бизнесмены, представители СМИ, религиозные деятели, руководители образовательных учреждений и другие.

Этап выдвижения претендентов продлится до конца октября. Свои предложения по кандидатурам может внести каждый читатель ПЛН.

В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга. В список войдут люди, которые имеют ресурсы, связи, авторитет - словом всё то, что дает им возможность влиять на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Отметим, что партнерами проекта «100 самых влиятельных псковичей» выступают наши коллеги — редакции радио «Эхо Москвы в Пскове» и Центра Деловой Информации Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
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