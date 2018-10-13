ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей»

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию масштабного проекта по формированию рейтинга ста наиболее влиятельных персон нашего региона. Напомним, старт этой работе был дан 1 октября.
Представляя задачи проекта, мы отмечали: в настоящее время, вскоре после губернаторских выборов, Псковская область находится на пороге больших перемен. Смена руководителей региона — всегда смена эпох. Ведь губернатор у нас — не просто высшее должностное лицо, а человек, который определяет всю конфигурацию политической модели. Таким образом, наступает новый период, и всё говорит о неизбежности ротации региональной политической и административной элит.
События последних недель полностью подтвердили обоснованность сделанных заявлений. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о первых кадровых перестановках в администрации региона.
Таким образом, ротационный процесс стартовал и начинается этап, полный новых возможностей для одних и грозящий падением другим. В этой ситуации важно понимать, кто имеет влияние в регионе, достиг успехов и является лидером общественного мнения, а также пользуется авторитетом у жителей. Вместе со своими читателями, в том числе представителями экспертного сообщества, ПЛН планирует дать ответы на эти вопросы и сформировать список наиболее влиятельных персон Псковской области.
Начиная работу над проектом, мы высказывали надежду на то, что он не останется незамеченным псковским сообществом и вызовет интерес у читателей. Так и вышло. Уже в первые недели реализации проекта, когда мы вместе с читателями составляем расширенный список претендентов, в адрес редакции поступило множество обращений.
Среди них: сотрудники органов исполнительной власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований Псковской области, представители общественных организаций и гражданские активисты, бизнесмены, представители СМИ, религиозные деятели, руководители образовательных учреждений и другие.
В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.
В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга. В список войдут люди, которые имеют ресурсы, связи, авторитет - словом всё то, что дает им возможность влиять на ход общественно-политического процесса в Псковской области.