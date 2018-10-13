Политика

ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей»

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию масштабного проекта по формированию рейтинга ста наиболее влиятельных персон нашего региона. Напомним, старт этой работе был дан 1 октября.

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Представляя задачи проекта, мы отмечали: в настоящее время, вскоре после губернаторских выборов, Псковская область находится на пороге больших перемен. Смена руководителей региона — всегда смена эпох. Ведь губернатор у нас — не просто высшее должностное лицо, а человек, который определяет всю конфигурацию политической модели. Таким образом, наступает новый период, и всё говорит о неизбежности ротации региональной политической и административной элит.

События последних недель полностью подтвердили обоснованность сделанных заявлений. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о первых кадровых перестановках в администрации региона.

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Таким образом, ротационный процесс стартовал и начинается этап, полный новых возможностей для одних и грозящий падением другим. В этой ситуации важно понимать, кто имеет влияние в регионе, достиг успехов и является лидером общественного мнения, а также пользуется авторитетом у жителей. Вместе со своими читателями, в том числе представителями экспертного сообщества, ПЛН планирует дать ответы на эти вопросы и сформировать список наиболее влиятельных персон Псковской области.

Начиная работу над проектом, мы высказывали надежду на то, что он не останется незамеченным псковским сообществом и вызовет интерес у читателей. Так и вышло. Уже в первые недели реализации проекта, когда мы вместе с читателями составляем расширенный список претендентов, в адрес редакции поступило множество обращений.

На данный момент в «лонг-лист» уже включены более двухсот персон.

Среди них: сотрудники органов исполнительной власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований Псковской области, представители общественных организаций и гражданские активисты, бизнесмены, представители СМИ, религиозные деятели, руководители образовательных учреждений и другие.

Этап выдвижения претендентов продлится до конца октября. Свои предложения по кандидатурам может внести каждый читатель ПЛН.

В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

В дальнейшем экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН итогового рейтинга. В список войдут люди, которые имеют ресурсы, связи, авторитет - словом всё то, что дает им возможность влиять на ход общественно-политического процесса в Псковской области.

Отметим, что партнерами проекта «100 самых влиятельных псковичей» выступают наши коллеги — редакции радио «Эхо Москвы в Пскове» и Центра Деловой Информации Псковской области.