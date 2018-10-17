Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость эфира - депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Он прокомментирует прекращение преследование по ряду резонансных уголовных дел, даст оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в городе и области, расскажет о планах работы регионального отделения «Справедливой России».

Ведущий программы - Александр Савенко.

Вопросы Олегу Брячаку можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.