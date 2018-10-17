Политика

Андрей Карпов может сменить Игоря Сиротина на посту руководителя регионального исполкома «Единой России»

Игорь Сиротин написал заявление об уходе с поста руководителя исполкома Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

24 октября на заседании регионального политсовета будут рассмотрены два вопроса: о согласовании сложения полномочий Игорем Сиротиным и о предложении на согласование президиуму генсовета партии «Единая Россия» на альтернативной основе кандидатур нового руководителя регионального исполкома. В числе кандидатов - первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель государственно-правового комитета Андрей Карпов.

После согласования генсоветом партии Центральный исполнительный комитет «Единой России» назначит руководителя регионального исполкома.

Напомним, Игорь Сиротин возглавлял региональный исполком «Единой России» с января 2017 года.