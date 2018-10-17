Политика

«Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья

Исполняющая обязанности секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева заявила, что партия не планирует выдвигать своего кандидата на выборах губернатора, сообщает «Интерфакс».

«Мы выдвигать никого не планируем. У нас Олег Николаевич (Кожемяко, врио губернатора - ред.) член партии, но идет самовыдвиженцем. Я считаю это правильным, потому что ему в данной ситуации в Приморье нужно консолидировать общество», - сказала Л.Талабаева в пятницу.

Она отметила, что О.Кожемяко всегда может рассчитывать на помощь партии. «Он будет заниматься делами, политикой будут заниматься другие... Если для дела ему нужна будет наша поддержка или нам его, мы, конечно, будем его втягивать», - отметила Л.Талабаева.

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По ее словам, регион нуждается в местных политиках. «Не надо людей нам из Москвы. Нам нужен местный, который понимает, что делается в Приморском крае. Я считаю, что Олег Николаевич на своем месте. Я знаю его еще с тех времен, как я руководила портом», - добавила лидер регионального отделения партии.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место назначен О.Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он уже заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря.