Политика

Тележурналист Любимов и шоумен Фоменко вошли в руководство «Партии роста»

Известный российский журналист и продюсер, экс-ведущий программы «Взгляд» Александр Любимов избран заместителем председателя «Партии роста» и ее федеральным секретарем. Членом федерального политсовета партии и руководителем ее московского отделения стал известный шоумен, музыкант и телеведущий Николай Фоменко. В целом в руководстве партии произошли значительные изменения, в федеральный политсовет включены политики Оксана Дмитриева и Сергей Станкевич, а также ряд известных бизнесменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, находящийся в Москве на внеочередном партийном съезде.

По его словам, лидером партии остается уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Отметим, что в ходе съезда в Центре мировой торговли руководитель «Партии роста» объявил о намерении собрать в 2019 году международный Бизнес-интернационал. В него войдут партии, представляющие интересы предпринимателей со всего мира.