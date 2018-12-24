Политика

Коммунист Петр Алексеенко подвел итоги года и рассказал о «новогодних подарках»

Лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко подвел итоги завершающегося года в ходе выступления перед рассмотрением основной повестки сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Заканчивается 2018 год, насыщенный важными политическими событиями как в жизни страны, так и в жизни области», - отметил он.

Среди важных событий коммунист перечислил президентские выборы, 100-летие РККА, 100-летие Ленинского Комсомола. «Мы еще раз показали, что в разные годы истории молодежь, наши комсомольцы умели объединиться. На этом примере мы и воспитываем наше подрастающее поколение», - сказал он.

«Прошли выборы губернатора Псковской области. Формируется новая команда управленцев. Мы надеемся, что те обещания, которые давал глава региона во время предвыборной кампании, постепенно должны претворяться в жизнь», - отметил он.

«Преподнес уходящий год и пенсионную реформу, которая принята вопреки воле народа и еще нам аукнется. Принята и так называемая «мусорная реформа», последствия которой мы еще ощутим в 2019 году и последующие годы», - сказал коммунист.

«Были повышены цены на топливо, повысили НДС на 2%. Все это - предновогодние подарки», - заявил Петр Алексеенко.

В заключение коммунист поздравил коллег с наступающим праздником, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и плодотворной работы на благо избирателей.