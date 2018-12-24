Одобрена кандидатура на пост главы исполкома Псковского городского отделения «Единой России»

Президиум регионального политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Виктора Федоренко для назначения руководителем исполнительного комитета Псковского городского отделения партии «Единая Россия». Вопрос рассмотрен на заседании 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Теперь для согласования назначения кандидатура Федоренко будет представлена Центральному исполнительному комитету «Единой России».
Ранее пост руководителя местного исполкома решил покинуть Дмитрий Мартюшов. Сегодня Президиум РПС согласился с предложением РИК об освобождении его от этой должности.
Федоренко окончил Донецкий государственный технический университет по специальности «горный инженер», позже получил юридическое образование в Таганрогском государственном радиотехническом университете и Феодосиевской финансово-экономической академии Киевского университета рыночных отношений.
Кроме того, он прошел обучение по направлению «Основы предпринимательской деятельности» в Донецком центре профессионально-технического образования и профессиональную подготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Центре дополнительного профобразования в Донецке.
Федоренко служил в органах внутренних дел, был помощником военного коменданта войсковой части в ДНР.
В 2016-2017 годах занимал должность заместителя главы администрации города Шахтерска. В частности, он курировал отдел внутренней политики, отвечал за взаимодействие с силовыми ведомствами и общественными организациями, мобилизационную работу и противодействие коррупции.