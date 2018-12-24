Политика

Дмитрий Михайлов вернулся в Псковское областное Собрание

Коммунист Дмитрий Михайлов занял вакантное место депутата Псковского областного Собрания, которое освободилось после сложения полномочий Виктором Дулей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение утверждено на сессии регионального парламента.

С возвращением в законодательный орган региона Дмитрия Михайлова поздравил председатель Собрания Александр Котов. От имени коллег он пожелал ему успешной работы.

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Напомним, 17 декабря Избирательная комиссия Псковской области передала вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Дмитрию Михайлову (региональная группа №2, номер 1 в группе).

13 декабря Дмитрий Михайлов написал заявление о прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по избирательному участку №13 в связи с представлением его кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания депутатов 6 созыва.