Политика

Михаил Ведерников вошел в число губернаторов-лидеров, работу которых граждане стали оценивать выше

Михаил Ведерников оказался в числе губернаторов-лидеров, работу которых за полгода граждане стали оценивать выше. Как пишет РБК, таковы результаты опросов, проведенных в конце октября в регионах специально для Кремля.

Как отмечает издание, рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за полгода. Среди лидеров падения - главы Ингушетии, Севастополя и Крыма. Лидеры роста - в основном недавно избранные губернаторы.

В десятку губернаторов-лидеров, работу которых за полгода граждане стали оценивать выше, вошли следующие главы регионов: Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Левченко (Иркутская область), Мурат Кумпилов (Адыгея), Михаил Ведерников (Псковская область), Андрей Клычков (Орловская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Сергей Собянин (Москва), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр Бурков (Омская область).

Больше половины из них новички, впервые избравшиеся в нынешнем году. Так, рейтинг главы Псковской области за последние полгода вырос на 14%.

В десятке аутсайдеров, у которых за полгода зафиксировано наибольшее падение показателей, оказались Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Сергей Аксенов (Крым), Сергей Морозов (Ульяновская область), Дмитрий Миронов (Ярославская область), Владимир Илюхин (Камчатский край), Юрий Берг (Оренбургская область), Игорь Орлов (Архангельская область) и Алексей Орлов (Калмыкия).

Подобные опросы проводятся регулярно, объясняют источники РБК в Кремле. У нескольких губернаторов негативные оценки деятельности превышают позитивные в течение года и более. В их числе Алексей Орлов (Калмыкия), Марина Ковтун (Мурманская область), ​Сергей Гапликов (Коми), Александр Левинталь (Еврейская автономная область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Динамика рейтингов, безусловно, важна, данными рейтингов федеральный центр руководствуется при принятии решений в отношении губернаторов, но есть и другие важные для Кремля критерии, говорит политтехнолог Григорий Казанков. Во-первых, важно, насколько успешно работает тот или иной глава региона с точки зрения социально-экономических показателей: роста экономики, инвестиций, повышения или снижения зарплат. Еще один важный фактор - внутриэлитные отношения, самочувствие бизнеса, перечисляет эксперт. Важно и то, что думают о проблемах региона и как относятся к губернатору люди - для этого проводятся качественные исследования, резюмирует Казанков.

Если у того или иного губернатора негативные оценки стабильно превышают позитивные, то это как минимум повод задуматься о происходящем в регионе, констатирует эксперт.