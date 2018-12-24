Политика

Александр Котов: Депутаты из оппозиционных фракций стали более конструктивно подходить к рассмотрению бюджета

25 декабря, на последней сессии Псковского областного Собрания, депутаты приняли главный финансовый документ, по которому Псковская область будет жить ближайший год и плановый период 2020-2021 годов. О том, как поработали парламентарии над проектом закона перед вторым чтениям, а также о других решениях, принятых на сессии, Псковской Ленте Новостей рассказал спикер регионального парламента Александр Котов.

- Александр Алексеевич, сегодня мы наблюдали непривычное за последние годы практически единодушие во время рассмотрения проекта бюджета. По вашему мнению, с чем это связано?

- Сегодня проект бюджета на следующий год и на плановый период был поддержан большинством депутатов, даже абсолютным большинством. В этот раз основные параметры поддержали все фракции за исключением «Яблока». Это связано с тем, что в период работы над законом между первым чтением и подготовкой его к рассмотрению во втором была проведена большая работа.

Традиционно была создана согласительная комиссия из представителей администрации области и Псковского областного Собрания депутатов. В работе комиссии активное участие принимали депутаты из всех политических партий. Нам удалось найти решение нескольким системным вопросам, которые достаточно долгое время не решались. В частности, речь идет об индексации социальных выплат многим категориям граждан. Было согласовано решение об увеличении объема финансирования субсидий нашим муниципальным предприятиям. Много вопросов удалось разрешить в системах здравоохранения и образования.

В результате сегодня на сессии законопроект был поддержан абсолютным большинством голосов депутатов. Подчеркну, что это совместная работа с администрацией области. Еще один момент – мне кажется, что депутаты из других политических партий начали более конструктивно подходить к рассмотрению проекта бюджета и других законов.

- В бюджетном послании губернатор Михаил Ведерников озвучил целевые показатели, которые нужно достичь к 2024 году в соответствии с указом президента. Реально ли это при нынешнем бюджете? Честно говоря, цели обозначены более чем внушительные.

- Губернатором были озвучены показатели, которые определяются в каждом из национальных проектов, разработанных на основании майского указа президента. Конечно, работа предстоит сложная. Но уже сейчас мы видим, что в связи с разработкой и утверждением национальных проектов увеличивается финансирование регионам. И мы также в следующем году получим дополнительные денежные средства. Действительно, показатели очень напряженные, но впереди достаточный промежуток времени для того, чтобы и самим у себя искать источники финансирования для пополнения бюджета.

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Естественно, мы точно так же, как и другие регионы, рассчитываем на помощь федерального центра. Самое главное, что нам удалось решить, - Псковская область будет по национальным проектам софинансироваться на условиях 99% за счет средств федерального бюджета и только лишь 1% за счет средств бюджета области. Мне кажется, что это пропорция софинансиования позволит нам, во-первых, принимать участие в реализации этих национальных проектов, а, во-вторых, рассчитывать на большую федеральную поддержку. Это правильно, поскольку такие регионы, как Псковская область, не имея на своей территории градообразующих предприятий и возможности добывать полезные ископаемые, которые приносят значительную долю средств в бюджет, все-таки имеет право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета. Я считаю, если мы будем вместе слаженно работать, то нам удастся достичь показателей, которые определены в национальных проектах.

- Парламентский час был посвящен одному из самых острых вопросов социальной сферы - льготным лекарствам. Удовлетворены ли докладом нового председателя здравкомитета? Что может со своей стороны может сделать областное Собрание, чтобы улучшить ситуацию?

- Докладом мы удовлетворены, поскольку понимаем, что комитет по здравоохранению и фармации и администрация области в целом четко представляют себе, какие проблемы есть в связи с лекарственным обеспечением граждан. Эти проблемы четко были выделены сегодня. В то же время в основном их решения находятся на федеральном уровне. Поэтому мы со своей стороны предлагаем совместно с администрацией области эти вопросы решать и готовы выступить с законодательной инициативой по изменению федерального законодательства и постановления правительства, которое определяет льготное обеспечение лекарственными средствами наших граждан. Мы договорились, что соответствующие предложения будут подготовлены комитетом по здравоохранению. В ближайшее время мы будем рассматривать их на сессии Псковского областного Собрания.

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- И, наконец, официальные символы региона, которые были утверждены сегодня на сессии. Как скоро мы увидим новые герб и флаг на мероприятиях?

- В самое ближайшее время законы области о гербе и флаге вступят в силу. Соответственно, нужно будет пройти процедуру регистрации в государственном Геральдическом регистре. Поскольку предварительно проекты были согласованы с Геральдическим советом при президенте РФ, я думаю, что эта процедура тоже не займет много времени. И в ближайшее время символы Псковской области будут применяться на территории региона – там, где это предусмотрено нашими областными законами.

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- Вчера в ходе рассмотрения вопроса о гимне, текст которого утвержден в первом чтении, председатель законодательного комитета Владимир Яников предложил депутатам включиться в работу по созданию музыки. Как вы думаете, коллеги откликнуться?

- Возможно, у нас есть и такие таланты. Не исключаю и вполне допускаю, что кто-то может поучаствовать и в создании музыки для гимна Псковской области.

Беседовала Илона Васильева