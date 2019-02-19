Политика

Олег Брячак: Зарабатывать очки на трудностях, которые испытывает регион, - не по-человечески

Зарабатывать очки на трудностях, которые испытывает страна, в частности, псковский регион, - не по-человечески. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Мы видим, что трудностей у власти достаточно много, видим, в какой непростой ситуации находится наша страна. Сложности касаются и нашего регина», - констатировал гость студии.

Также он критично высказался в отношении представителей политических сил, которые «занимаются оголтелой критикой, ничего не предлагая взамен, а только шумят и зарабатывают очки на трудностях». Такую позицию Олег Брячак считает неполезной и деструктивной. «В такое время раскачивать лодку неправильно, да и не по-человечески. А вот наоборот помогать, как-то содействовать, предлагать те или иные вещи - это гораздо полезнее для региона в целом», - убежден депутат.

Также он положительно охарактеризовал взаимоотношения псковских «эсеров» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «На сегодняшний день с губернатором у нас открытые, доверительные, конструктивные отношения, которые позволяют нам иногда добиваться решения вопросов, волнующих граждан. Некоторые вещи, которые «Справедливая Россия» предлагает, администрация сегодня слышит», - заключил Олег Брячак.