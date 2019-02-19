Дмитрий Михайлов: Ситуация в России продолжает ухудшаться - рост протестных настроений естественен

«Ситуация в России продолжает ухудшаться. В этих условиях естественен рост протестных настроений в обществе», - такое мнение в ходе выступления, предваряющего очередную сессию регионального парламента, озвучил депутат областного Собрания, член фракции КПРФ Дмитрий Михайлов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Дмитрий Михайлов сообщил, что по добыче нефти Россия находится на первом месте, а по качеству жизни - на 96-м месте, на уровне стран третьего мира, а также занимает первое место по экспорту газа, а по качеству дорог - на 114-м. «Что касается гражданских свобод, то здесь вообще мрак - мы находимся почти в самом конце списке. У нас, вместо того, чтобы свернуть курс и заниматься экономикой, власти занимаются травлей оппозиционных активистов», - добавил он.
С травлей оппозиционеров коммунист связал и 100 тыс. рублей штрафа, выписанных председателю колхоза «Заря» за отсутствие высшего образования и нарушения правил пожарной безопасности.
Дмитрий Михайлов также обратил внимание на множество вопросов, которые возникают у жителей Псковской области в связи с мусорной реформой и деятельностью профильного регионального оператора, работу которого в псковском отделении КПРФ, по его словам, признают неудовлетворительной.
Много вопросов у обкома партии и к деятельности ОЭЗ «Моглино» и планам по строительству завода «Титан-Полимер».