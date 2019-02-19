Политика

Дмитрий Михайлов: Ситуация в России продолжает ухудшаться - рост протестных настроений естественен

«Ситуация в России продолжает ухудшаться. В этих условиях естественен рост протестных настроений в обществе», - такое мнение в ходе выступления, предваряющего очередную сессию регионального парламента, озвучил депутат областного Собрания, член фракции КПРФ Дмитрий Михайлов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В царской России все банки и заводы были в руках иностранного капитала. История повторяется сегодня. Трамп уже отнял у нас алюминиевую промышленность, российская промышленность поглощается иностранным капиталом. Все, что создано при советской власти, в современной России ее гражданам уже не принадлежит. Нашу страну осознанно ведут к утрате суверенитета», - высказался он.

Дмитрий Михайлов сообщил, что по добыче нефти Россия находится на первом месте, а по качеству жизни - на 96-м месте, на уровне стран третьего мира, а также занимает первое место по экспорту газа, а по качеству дорог - на 114-м. «Что касается гражданских свобод, то здесь вообще мрак - мы находимся почти в самом конце списке. У нас, вместо того, чтобы свернуть курс и заниматься экономикой, власти занимаются травлей оппозиционных активистов», - добавил он.

С травлей оппозиционеров коммунист связал и 100 тыс. рублей штрафа, выписанных председателю колхоза «Заря» за отсутствие высшего образования и нарушения правил пожарной безопасности.

Дмитрий Михайлов также обратил внимание на множество вопросов, которые возникают у жителей Псковской области в связи с мусорной реформой и деятельностью профильного регионального оператора, работу которого в псковском отделении КПРФ, по его словам, признают неудовлетворительной.

Много вопросов у обкома партии и к деятельности ОЭЗ «Моглино» и планам по строительству завода «Титан-Полимер».