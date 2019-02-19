Политика

Николай Рассадин заявил о растущем внутриполитическом давлении в Псковской области

Активный участник общественно-политической жизни региона, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин заявил о растущем внутриполитическом давлении в Псковской области. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Начало этого года дало мне пищу для размышлений, и они привели меня к тому, что усиливается давление на политическую жизнь нашего региона. Возбужден ряд уголовных дел против оппозиции, против журналистки. Коммунисты за то, что работают активно с населением, получили по 20 часов общественных работ. Это дает мне право полагать, что внутриполитическое давление нарастает», - констатировал гость студии.

Что касается экономики, то она, как ранее не раз говорил Николай Рассадин, «стагнирует, сжимается, а государство ничего не делает для того, чтобы ситуация хотя бы выровнялась».