Политика

Алексей Блинов и Андрей Михайлов введены в состав комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания Виктора Дули в региональном парламенте внесли изменения в постановление «О представителях Псковского областного Собрания депутатов в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 28 февраля, на очередной сессии регионального парламента депутаты утвердили необходимые корректировки.

Так, из состава комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму исключен Виктор Дуля, а вместо него в данный комитет вводится депутат Алексей Блинов.

Также в состав комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления предлагается ввести члена комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов Андрея Михайлова.

Таким образом, в комитете ПАСЗР по законодательству представлять региональный парламент будут депутаты Дарья Козьякова и Андрей Михайлов, а в комитете по туризму - депутаты Алексей Блинов и Виктор Остренко.