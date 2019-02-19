Политика

Псковская «Единая Россия» продолжает серию встреч по повышению эффективности ТОСовского движения

«Единая Россия» продолжает серию информационных встреч, направленных на развитие и повышение эффективности ТОСовского движения в Псковской области. 27 февраля, собрание, посвященное этой теме, состоялось в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.



На встречу собрались активные граждане, заинтересованные в улучшении условий жизни в своих населенных пунктах. Провел мероприятие депутат госдумы, член фракции «Единой России» и президиума генсовета партии Александр Козловский совместно с экспертами в вопросах ТОСовского движения.





«Тема создания органов территориального общественного самоуправления уже более года звучит, как на региональном, так и на федеральном уровнях, - сказал Козловский. – Проблем, существующих на уровне отдельно взятого двора достаточно, а ТОС является тем инструментом, который мог бы их своевременно решить». Он отметил, что даже небольшой бюджет, отведенный на населенный пункт, можно использовать максимально эффективно.



«ТОСы создаются для того, чтобы сделать жизнь людей максимально комфортной. Это возможно только при тесном взаимодействии граждан и органов местного самоуправления, что позволит принимать наиболее актуальные решения при распределении бюджета на те или иные нужны населенного пункта», - подчеркнул Козловский.



Кроме участия ТОСов в распределении бюджетных средств, выделенных государством, органы территориального общественного самоуправления могут привлекать для улучшения условий жизни граждан и внебюджетные средства. Об этом рассказал собравшимся заместитель начальника отдела территориального развития и правовой поддержки управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Дмитрий Иванов.

«В региональном бюджете заложено 3,5 миллиона рублей на финансирование проектов региональных ТОСов. Инициативные группы граждан, написав проект, могут привлечь в свой населенный пункт дополнительные деньги, - уточнил он. – Инициатива жителей населенных пунктов в совокупности с грантовыми средствами может дать существенный результат по улучшению условий жизни. Кроме того, ТОС смогут привлечь не только региональные, но и федеральные средства, участвуя в конкурсах президентских грантов».



В свою очередь региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов заверил собравшихся в том, что вся необходимая поддержка по созданию ТОСов и написанию проектов для привлечения внебюджетных средств, будет оказана всем населенным пунктам, которые поддержат эту инициативу. «ТОСы призваны наладить партнерские отношения между жителями населенных пунктов и властью. Это возможность органам местного самоуправления и гражданам слушать и слышать друг друга, работать в тесном взаимодействии и взаимопомощи», - пояснил он. – Граждане могут рассчитывать на всестороннюю консультативную и юридическую помощь при создании ТОСа».



По словам куратора проекта «Единой России», для инициативных групп граждан будут проведены семинары и обучающие курсы, на которых все желающие смогут научиться «азам» написания проектов и в будущем оптимизировать деятельность ТОСов в своем населенном пункте.



Кириллов добавил, что опыт создания и работы ТОСов в области уже есть – на территории региона на данный момент функционирует уже 21 ТОС. Своим опытом создания института общественных советников в Великих Луках поделился заместитель главы города Николай Андросович. Он отметил, что результатом создания ТОС стало улучшение взаимодействия между властью и людьми. «Работа ведется активно, общение общественных советников напрямую с администрации города позволяет своевременно решать сложные вопросы, на которые раньше понадобилось бы больше времени, - сообщил Андросович. – Кроме того, граждане стали больше разбираться в вопросах муниципального бюджета и участвовать в его распределении».



«Созданию ТОСов в регионе выделяется большое внимание. Это тот механизм, который позволит территориям развиваться более эффективно», - резюмировал Александр Козловский.



В завершение встречи он ответил на вопросы жителей Бежаницкого района.