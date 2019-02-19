Политика

Единороссы объяснили пушкиногорцам преимущества ТОСов

Встречу, посвященную созданию территориального общественного самоуправления (ТОС), провел в Пушкиногорском районе депутат госдумы, член фракции «Единой России» и президиума генсовета партии Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Парламентарий поприветствовал собравшихся в зале местных жителей и отметил, что тема создания ТОС в районах Псковской области занимает важное место в «повестке дня» развития региона.



«Внимание развитию ТОСов уделяется как на региональном, так и на федеральном уровнях, — подчеркнул он. — Создание органов территориального общественного самоуправления направлено на повышение уровня жизни каждого отдельно взятого гражданина, на то, чтобы территории развивались, и условия жизни становились более комфортными».

Он обратил внимание, что даже небольшие бюджеты, поступающие в населенные пункты через государственное финансирование, можно распределять эффективно. «Для этого и создаются ТОСы — тесное взаимодействие людей и власти позволит решать наиболее актуальные проблемы без потери лишнего времени, сил и денег»,

— пояснил Козловский.



Более детально о ТОСах рассказали собравшимся приглашенные эксперты. Так, заместитель начальника отдела территориального развития и правовой поддержки управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области Дмитрий Иванов сообщил, что в региональном бюджете на развитие ТОСов заложено 3,5 миллиона рублей. «Эти деньги будут распределены между ТОСами, которые напишут проекты, направленные на улучшение условий жизни своего населенного пункта, своего двора, — уточнил он. — Кроме того, ТОСы смогут привлекать и федеральное финансирование через конкурсы президентских грантов. Полагаю, эти деньги не будут лишними».



В свою очередь региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов информировал о том, что в регионе на данный момент уже создан 21 ТОС. «Вы можете рассчитывать на всю необходимую консультативную поддержку в оформлении ТОСа», — заверил он присутствующих и добавил, что для жителей Псковской области будут организованы семинары и обучающие курсы, на которых инициативные группы граждан, заинтересованные в создании ТОСов в своем населенном пункте, смогут научиться писать проекты и привлекать внебюджетные средства в муниципалитеты.



Член всероссийской ассоциации ТОСов, региональный куратор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова рассказала пушкиногорцам еще об одном достаточно новом способе привлечения средств на реализацию проектов — краудфандинге. По ее словам, свою инициативу, требующую наличия средств, можно разместить на тематической площадке в сети интернет, а люди, готовые поддержать идею, смогут частично профинансировать ее.



Положительным опытом в создании ТОСов поделился заместитель главы Великих Лук Николай Андросович. По его словам, в городе успешно работает институт общественников советников, которые не только принимают активное участие в формировании городского бюджета, но и выдвигают собственные инициативы и предложения, направленные на благоустройство северной столицы области и улучшение условий жизни горожан и каждого отдельно взятого двора.



Выслушав, глава Пушкиногорского района Александр Баранов сообщил, что в районе уже начата активная работа по созданию территориального общественного самоуправления: «В вопросе создания ТОСа мы планируем работать по примеру Великих Лук. Ранее мы уже дали информацию в местных СМИ о формировании ТОСа. Первые помощники главы района уже выдвинули свои кандидатуры». Он также отметил необходимость делать именно то, что нужно населению, а это, по его мнению, возможно только при постоянном общении жителей районов и органов местного самоуправления.



В завершение встречи Александр Козловский поблагодарил собравшихся за продуктивную работу и ответил на вопросы участников круглого стола.