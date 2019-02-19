Политика

Координатором Псковского регионального ЛДПР стал Артем Васильев

Пост координатора Псковского регионального отделения ЛДПР занял Артем Васильев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его назначение прошло 2 марта, на 53-й отчетно-партийной конференции, которая проходит в Пскове. Решение принято единогласно.

«Лично мое мнение - Артем подходит на должность координатора. Артем не имеет судимостей, бизнеса и служил в элитных войсках», - высказался бывший координатор отделения Антон Минаков. После голосования он поздравил своего преемника с избранием и пожелал успехов в работе.

До дня назначения кандидатура Артема Васильева получила полное одобрение как в региональном отделении, так и от руководителя ЛДПР Владимира Жириновского.

В центре - Артем Васильев. Справа - Антон Минаков

Напомним, до этого назначения Артем Васильев был и. о. координатора отделения. Он занял этот пост с 20 октября 2018 года, когда с должности лидера псковских либерал-демократов ушел Антон Минаков.

Артем Васильев родился 27 октября 1991 года в городе Пскове. Здесь он окончил школу № 18, а высшее образование получил в Псковском государственном университете, инженерно-строительный факультет. В 2014 году окончил университет и пошел служить в вооруженные силы Российской Федерации по призыву. Через 5 месяцев получил звание младший сержант. В ноябре 2015 закончил службу в вооруженных силах Российской Федерации. Общественной деятельностью занимается с 2012 года.