Политика

На конференции Псковского регионального ЛДПР высказались о назначении Артема Васильева координатором

На 53-й отчетно-партийной конференции псковских либерал-демократов высказались о назначении Артема Васильева координатором Псковского регионального отделения ЛДПР.

Конференция состоялась 2 марта в Пскове. За Артема Васильева проголосовали члены Координационного Совета отделения, выбранные на этой же конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы за омоложение нашего руководящего состава, и Артем Васильев заслужил эту должность. С первого года работы в партии Артем зарекомендовал себя крайне положительно, помогал молодежной организации, а последние два года сильно помогал нам с регионом. Артем в курсе всей проблематики - как по области, так и внутри партии, - отметил бывший лидер отделения, руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков. - В отношении работы последних лет ЛДПР показывало положительную тенденцию. В том числе и тенденцию по движению вверх. И это видно по выборам губернатора, в Госдуму, Законодательное Собрание. Мы уверенно двигаемся в заданном направлении. И я уверен, Артем Васильев не только сохранит эту тенденцию, но и увеличит ее темп, справится со всеми поставленными задачами».

«Что касается меня, то я буду до сентября 2021 года руководителем фракции и не вижу ситуации, при которой мог бы отдать свой мандат», - добавил Антон Минаков.

На конференции Антон Минаков также упомянул, что его «забрали руководителем на федеральную структуру в Москву».

Референт от ЛДПР Александр Акимов и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев

«Псковское региональное отделение работает качественно, стабильно. И мы ждем от Артема, чтобы он приумножил то, что уже достигнуто», - добавил прибывший из Центрального аппарата партии референт Александр Акимов.

Сам же Артем Васильев, в свою очередь, поделился, как теперь будет действовать региональное отделение.

«Сейчас наша первоначальная задача, помимо стандартного графика, плана на год, пикетов, митингов и работы с молодежью, - найти кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре 2019 года. Необходимо объехать районы. В первую очередь, это касается районов, где будут выборы. Будем общаться с координаторами и искать достойных кандидатов без бизнеса и судимостей, - высказался новоиспеченный координатор. - Не могу сказать, что стать координатором мне далось легко. Я много лет работал на прогресс нашего регионального отделения».

Кроме того, Артем Васильев заметил, что «координатор регионального отделения - это не конечная ступень в партии, и, возможно, будут и другие регионы или работа в Центральном аппарате».

Напомним, Артем Васильев примкнул к Псковскому региональному отделению партии ЛДПР в 2011 году.