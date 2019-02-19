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Политика

«Единая Россия» выдвинет Елену Чернозубову в депутаты Великолукской гордумы

04.03.2019 13:11|ПсковКомментариев: 0

Победитель предварительного голосования Елена Чернозубова будет выдвинута кандидатом в депутаты Великолукской городской Думы (округ №14) от партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Директор школы №13 Елена Чернозубова победила с большим отрывом. Все остальные участники нашего предварительного голосования набрали значительно меньше голосов. Это говорит о том, что появился ярко выраженный лидер. Соответственно, победитель будет выдвинут в качестве кандидата от «Единой России» на довыборах в Великолукскую городскую Думу. Как и раньше, мы будем четко придерживаться принципа – кандидатом от партии может стать только победитель предварительного голосования», - прокомментировал секретарь псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Он отметил, что интерес к партийному предварительному голосованию возрастает. «Как мне кажется, главная причина заключается в том, что мы стремимся, чтобы нашими кандидатами были победители предварительного голосования. Только его результаты являются для нас основанием при выборе кандидата от партии на выборах. И нет никаких исключений», - подчеркнул Котов.

Оценивая явку на прошедшем 3 марта предварительном голосовании «Единой России», он сказал: «Явка составила более 9%. Это хороший показатель, который свидетельствует о том, что всё-таки люди проявляют активность, они откликнулись на приглашение и регионального, и местного отделений партии «Единая Россия» прийти в этот день на предварительное голосование. Мы очень рассчитываем на то, что в дальнейшем количество граждан, приходящих на счетные участки, будет только расти. И это поможет нам наиболее точно определить кандидата, который изначально пользуется авторитетом и доверием у избирателей».

Теги: #великие луки #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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