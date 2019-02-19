Политика

Фракция ЛДПР вносит в Госдуму законопроект о снижении параметров муниципального фильтра на выборах губернаторов

Депутаты фракции ЛДПР на следующей неделе внесут в Госдуму законопроект о смягчении муниципального фильтра на выборах губернаторов, заявил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко «Интерфаксу».

«На следующий неделе мы вносим законопроект, который будет предлагать освободить парламентские партии от сбора подписей при выдвижении кандидатов в губернаторы. Для других партий, которые не представлены в федеральном парламенте или в соответствующем субъекте в законодательном собрании там будет фильтр, но он будет существенно снижен до 1 %», - сказал А.Диденко в понедельник.

По его словам, законопроект будет внесён группой депутатов ЛДПР, А.Диденко не исключил, что к этой группе присоединиться и лидер партии Владимир Жириновский. «Возможно, и подпишет», - сказал парламентарий.

Говоря о перспективах принятия данного законопроекта, парламентарий отметил, что «законодательный процесс требует нескольких мнений и обсуждения».

«Законотворчество - это коллективное творчество, это работа разных интересантов, доработка, шлифовка нашей инициативы приведёт к какому-то окончательному варианту. Сейчас нет смысла гадать. Мы говорим только о концепции, мы говорим о смягчении, а насколько радикально будет смягчение - это будет решение парламентского консенсуса», - сказал А.Диденко.

Он также отметил, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект на эту же тему, внесенный членом Совета Федерации Владимиром Лукиным в конце 2018 года.

«Законопроект Лукина внесен в календарь и будет рассмотрен. Я почти уверен, что сейчас придут ещё несколько инициатив на этот счёт, они будут, скорее всего, альтернативными, поскольку касаются одного предмета регулирования - параметров выдвижения кандидатов в губернаторы в регионах», - сказал А.Диденко.

Все такие законопроекты будут рассмотрены «пакетом», пояснил он.