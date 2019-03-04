Политика

Назначены дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы

Назначены дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 вместо выбывшего депутата. Дата голосования - воскресенье, 26 мая 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии.

Данное решение Великолукской городской Думы размещено сегодня, 5 марта, в газете «Великолукская правда. Новости» и официально вступает в силу.

Выборы пройдут на территории одномандатного избирательного округа №14, границы которого утверждены решением городской Думы «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Великолукской городской Думы». Организаторы выборов- территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Великие Луки.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, это единственная избирательная кампания, которая пройдет в регионе не в рамках единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата. Полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Напомним, в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября, на территории Псковской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов будут избирать глав муниципальных образований.

Пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Также, во второе воскресенье сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5.