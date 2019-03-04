Юлия Ярышкина назначена и.о. главы администрации города Великие Луки

Исполняющей обязанности главы администрации города Великие Луки назначена заместитель главы администрации города по социальной сфере Юлия Ярышкина. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это решение принято на сессии городской Думы 7 марта в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации города Великие Луки Игоря Чевжика и его отставкой по собственному желанию.

Юлия Ярышкина будет исполнять обязанности сити-менеджера до назначения на должность нового главы администрации города Великие Луки в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности, утвержденным решением Великолукской городской Думы от 24.12.2008 г. № 114.

Настоящее решение вступает в силу сразу после его принятия.

Юлия Ярышкина - учитель английского языка высшей категории. В 2012 году избрана депутатом Великолукской городской Думы 5 созыва. С сентября 2017 года - депутат Великолукской городской Думы 6 созыва.

В сентябре 2018 года назначена на пост заместителя главы администрации Великих Лук.