Политика

В Гдовском районе впервые создан молодежный парламент

Впервые в Гдовском районе создан молодежный парламент, который уже провел первое в своей истории заседание. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.



Фото: «Граждане Гдовского края» (ВКонтакте)

Собрание состоялось в читальном зале районной библиотеки, где собрались старшеклассники - лидеры классов и школ района, выбранные для работы в молодежном парламенте. На встречу с ними пришли заместитель главы района по экономике Инна Скерт и депутаты районного Собрания нынешнего созыва Александр Конашенков и Александр Моисеев.

Они рассказали школьникам, что парламент создается для вовлечения активной молодежи в жизнедеятельность района. Общение молодежных лидеров и органов местной власти полезно обеим сторонам: депутаты районного Собрания лучше узнают потребности молодежи и ее запросы, а члены молодежного представительства в органах власти будут набираться опыта в защите интересов ровесников через создание различных проектов и программ, учиться управлять районом, повышать правовую грамотность.

«Мы рассчитываем использовать ваш потенциал в развитии района, - обратился к молодым парламентариям Александр Конашенков. - Вы наш кадровый резерв в муниципальном управлении. Через два-три года окончите школу, будете учиться дальше. Знания, приобретенные в работе молодежного парламента, помогут вам лучше разбираться в жизни и российских законах, развивать лидерские таланты и организаторские способности. В скором времени не мы, а вы будете решать проблемы развития государства и нашего района. Депутаты Гдовского районного Собрания, при котором создается молодежный парламент, готовы помогать вам».

«Чтобы район жил и развивался, на первом месте должна быть хозяйственно-экономическая деятельность, а не политические дебаты, - сказал Александр Моисеев. - Работа депутата нелегка, но увлекательна и интересна. Депутат должен быть авторитетным, уважаемым человеком. Он должен уметь общаться с людьми, понимать проблемы района и находить для них решения. Где вы ни будете жить после окончания школы, вы сможете попробовать себя в должности народного избранника в органах представительской власти».

Помогать настроиться на рабочий лад юным парламентариям будет руководитель молодежного центра при районном Доме культуры Наталья Юрьевна Баркова.

По окончании организационного заседания юные лидеры Добручинской школы Артем Посохин и Карина Старовойтова отправились в районную администрацию, где в это время депутаты обсуждали вопрос о ликвидации муниципальной газеты «Гдовская заря», проблемы ЖКХ, слушали отчет контрольно-счетной палаты.

Артему и Карине было интересно поучаствовать в заседании депутатской комиссии. Как потом признались начинающие парламентарии, они и не предполагали, насколько трудно решать районные проблемы при таком скудном муниципальном бюджете.