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Политика

Мы будем делать ставку только на победу кандидатов - Константин Вилков о выборах 8 сентября

12.03.2019 13:51|ПсковКомментариев: 0

«Участие ради участия в выборах неприемлемо. Мы будем делать ставку только на победу кандидатов», - заявил председатель совета регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, отвечая на вопрос об участии партии «Родина» в выборах 8 сентября в эфире программы «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также Константин Вилков сообщил, что он не исключает союз с КПРФ для того, чтобы в выборах, в любом случае, побеждали оппозиционные кандидаты. Однако, политик отметил, что партия «Родина» не тяготеет ни к какой политической силе, а представляет исключительно интересы псковичей.

Председатель совета регионального отделения партии «Родина» заявил, что пока партией не принято решение, будет ли кто-то из кандидатов от «Родины» участвовать в довыборах в Великолукскую городскую Думу. Он отметил, что кандидата у них пока нет, но, в любом случае, в городе есть отделение партии и им предстоит принимать решение о выдвижении кандидата.

Слухи о том, что партия «Родина» собирается поддерживать кого-то из кандидатов от партии «Единая Россия» в Великих Луках, Константин Вилков отказался комментировать.

Напомним, что жители 6-ти районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского, будут избирать глав муниципальных образований. Также пройдут выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» и «Середкинская волость» и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1. Всего в Псковской области в текущем году избирательными комиссиями будут организованы одиннадцать муниципальных избирательных кампаний. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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