Политика

Александр Козловский принял участие в заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту

Депутат Государственной Думы Александр Козловский принял участие в заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, которое состоялось на прошлой неделе в Полоцке (Республика Беларусь), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.



Его участники обсудили перспективы принятия модельных норм в рамках Союзного государства и возможное влияние такой деятельности на обеспечение гармонизации законодательства Беларуси и России.

Кроме этого, был рассмотрен вопрос о ходе подготовки проекта Концепции сближения законодательства государств – участников Договора о создании Союзного государства. Депутаты констатировали высокую степень готовности документа к рассмотрению на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. Кроме того, парламентарии выработали предложения для включения в «дорожную карту» по реализации указанной Концепции.



В мероприятии приняли участие члены Научно-консультативного совета Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, Секретариата Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

Также в ходе заседания был затронут вопрос, касающийся проведения заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам строительства Союзного государства, который, как предполагается, пройдет осенью в Анапе.



Александр Козловский предложил продолжить обсуждение вопроса, касающегося модельного законотворчества.



«В качестве альтернативы можно рассмотреть более широкую тему: о перспективных направлениях развития интеграции в формате Союзного государства, - сказал он. - Эта тема сейчас обсуждается нашими президентами. Создана российско-белорусская рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Если мы в ходе семинара выслушаем мнения ученых и проработаем разные предложения по данной тематике, у нашей Комиссии будет что предложить руководству Парламентского Собрания».