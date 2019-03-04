Политика

Павел Грудинин займет в Госдуме место Жореса Алферова

Президиум ЦК КПРФ в четверг решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты страны Павлу Грудинину, сообщил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», - сказал Зюганов и отметил, что на заседании президиума ЦК рассматривались различные кандидатуры.

Зюганов добавил, что «это коллективное решение». «Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос», - отметил Зюганов.

По словам лидера партии, подход к выбору кандидата был очень внимательным. «Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин», - сказал Зюганов.

Политик напомнил, что еще не так давно партия и патриотические силы выдвигали Грудинина кандидатом в президенты РФ. «Он полностью реализовал нашу программу "10 шагов к достойной жизни", которая полностью преобразовалась в программу "20 шагов к достойной жизни" Грудинина. Эта программа, прежде всего, заботилась о простом труженике, развитии экономики, развитии и поддержке нашей промышленности, науки и образования, агропромышленного комплекса, и эта программа была широко поддержана избирателями», - отметил Зюганов.

По его словам, «миллионы граждан активно голосовали в ходе выборов за Грудинина, несмотря на попытки некоторых деятелей скомпрометировать нашего кандидата». Зюганов напомнил, что «все патриотические силы активно поддержали кандидатуру Грудинина». «Надеюсь, что власть предержащие будут уважать выбор граждан и не будут заниматься всякими инсинуациями, потому что призыв президента к сплоченности общества на фоне санкций, углубляющегося кризиса нами давно услышан», - добавил политик.